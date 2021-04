Juventus, Danilo in dubbio per la gara con l’Atalanta: problema a un dito

Danilo, problema a un dito: probabile panchina in Atalanta-Juve per il terzino brasiliano. Possibile forfait per lui

Probabile forfait dell’ultim’ora in casa Juventus. Come appreso dalla nostra redazione Danilo ha riportato un problema a un dito del piede che potrebbe costringerlo alla panchina in Atalanta-Juve.

Ecco allora che Pirlo dovrebbe schierare Cuadrado nel ruolo di esterno basso, mentre a centrocampo potrebbe trovare spazio McKennie. Danilo è uno dei perni della formazione di Andrea Pirlo che potrebbe perdere un altro titolarissimo dopo Cristiano Ronaldo.

