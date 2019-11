Juventus, Danilo: «Serie A diversa dalla Premier. Su Sarri…»

Juventus, Danilo parla della sua esperienza in Serie A: «Molto diversa rispetto la Premier. Sarri? Ha idee moderne»

Il terzino della Juventus, Danilo, è intervenuto direttamente dal ritiro della nazionale brasiliana. Ecco le sue parole, riportate da La Gazzetta dello Sport:

«Differenze tra Serie A e Premier? In Premier il gioco è molto più intenso, non c’è paragone. In Italia invece è molto più tattico, posizionale, ti obbliga a riflettere e pensare di più. Sarri ha idee moderne, gli piace mantenere una linea di difesa alta e punta sul possesso palla. Da questo punto di vista, per me non è stato un gran cambiamento e mi trovo perfettamente a mio agio».