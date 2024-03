Juventus sconfitta dopo il 90’: i precedenti dei bianconeri

Giuseppe Pastore, giornalista de “Il Foglio”, ha condiviso sui socia una statistica relativa alla crisi della Juventus

PAROLE – «Negli ultimi 50 anni di Serie A la Juventus ha perso solo 4 partite 1-0 con gol dal 90′ in poi, tutte con Massimiliano Allegri in panchina: vs Genoa 2014-15 (94′ Antonini), vs Napoli 2017-18 (90′ Koulibaly), vs Napoli 2022-23 (93′ Raspadori), vs Lazio 2023-24 (93′ Marusic)».