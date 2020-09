Juventus, de Ligt: «Spero di recuperare presto»

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha scritto un messaggio dopo l’amichevole con il Novara: le sue dichiarazioni

C’era anche Matthijs de Ligt ad assistere all’amichevole tra la Juventus e il Novara alla Continassa. Il difensore olandese è ancora ai box dopo l’operazione alla spalla.

Attraverso il suo profilo Instagram, il difensore olandese ha scritto: «Ottima buona partita prima dell’inizio della stagione per i ragazzi. Spero di recuperare nel modo migliore e in fretta per unirmi presto alla squadra».