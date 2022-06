Juventus, De Winter verso il prestito in Serie A: tre club interessati

Koni De Winter può andare in prestito in Serie A. Il difensore della Juventus interessa a tre club della massima serie

Come appreso da Juventusnews24, il futuro di Koni De Winter potrebbe essere in Serie A nella prossima stagione. Per il difensore belga si prospetta una stagione in prestito, con Monza, Empoli e Sampdoria interessate a lui, con i blucerchiati al momento in vantaggio.

31 presenze e 2 gol nell’ultima annata in U23, De Winter ha già avuto modo di fare il suo esordio con la prima squadra di Allegri.