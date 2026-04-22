Orban, rischio esclusione pesante: l’Hellas Verona valuta la fuori rosa e una maxi‑multa. Cosa sta succedendo

Orban nei guai, il Verona pensa a provvedimenti pesanti: possibile esclusione dal gruppo e sanzione record. Tutti i dettagli

L’alterco avvenuto nei giorni scorsi tra Gift Orban e un tifoso del Verona rischia di avere conseguenze molto pesanti. L’attaccante nigeriano, già provato dalla sconfitta contro il Milan, ha reagito con veemenza dopo che un sostenitore gialloblù aveva colpito con una manata la sua auto in seguito al rifiuto di un autografo. Ne è nata una colluttazione che ha rapidamente fatto il giro dei social e che ha acceso un forte dibattito attorno al comportamento del giocatore.

L’episodio non è passato inosservato ai vertici dell’Hellas, che – come riportato dal Corriere di Verona – stanno valutando misure drastiche nei confronti di Orban, nonostante le scuse pubbliche arrivate nelle ultime ore. La società considera l’accaduto un fatto grave e sta riflettendo su come intervenire per tutelare immagine e disciplina interna, lasciando aperta la possibilità di provvedimenti significativi. Lo riporta il Corriere di Verona.

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IL VERONA AVEVA PRESO POSIZIONE

“Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti”