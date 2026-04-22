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Calciomercato

Mercato Inter, parte l’assalto al giovane bosniaco: Napoli e Roma pronte a contendere il colpo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 giorni ago

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Ausilio

Mercato Inter, primi contatti per il talento bosniaco: si accende la sfida a tre in Serie A! Le ultimissime notizie

Le manovre in vista del prossimo calciomercato si stanno accendendo attorno a uno dei talenti più interessanti del panorama balcanico. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giovane esterno bosniaco Kerim Alajbegovic ha espresso una chiara preferenza per la Serie A, scelta che ha immediatamente attirato l’attenzione dei principali club italiani e dato il via a una vera e propria corsa al suo cartellino.

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In prima fila c’è l’Inter, ma la concorrenza è serrata: Napoli e Roma hanno già avviato i primi contatti ufficiali per provare ad anticipare le mosse nerazzurre. Le tre società stanno portando avanti un dialogo diretto con il padre del giocatore, presentando i rispettivi progetti tecnici e cercando di convincere l’esterno bosniaco a scegliere il proprio percorso di crescita. La trattativa si sta sviluppando su binari chiari, con tutte le pretendenti intenzionate a muoversi con decisione.

Un ruolo chiave in questa operazione lo sta giocando Miralem Pjanic, che funge da intermediario privilegiato grazie alla sua esperienza in Italia e al legame con il giovane connazionale. La sua presenza sta facilitando i contatti e spingendo ulteriormente Alajbegovic verso il nostro campionato. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi importanti per capire chi, tra Inter, Napoli e Roma, riuscirà a spuntarla nella corsa al talento bosniaco.

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