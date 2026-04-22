Bernardo Silva Juve, summit a Torino in arrivo: l’agente parlerà con la dirigenza bianconera del suo futuro

Bernardo Silva Juve,l’agente atteso a Torino nei prossimi giorni: sul tavolo il possibile trasferimento in bianconero

La Juventus ha individuato in Bernardo Silva il profilo ideale per elevare il tasso tecnico del centrocampo. Secondo Tuttosport, l’agente Jorge Mendes è atteso a Torino nei prossimi giorni per approfondire i contatti e discutere i dettagli di un possibile trasferimento. Il portoghese è diventato la priorità assoluta della dirigenza bianconera, che considera il talento del Manchester City il rinforzo perfetto per il nuovo progetto tecnico.

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Proprio per questo motivo, i dialoghi relativi agli altri assistiti di Mendes – tra cui il difensore Antonio Silva – sono stati momentaneamente congelati. La Juventus vuole concentrare tutte le energie, economiche e diplomatiche, sull’operazione Bernardo Silva, consapevole della complessità della trattativa ma anche del valore aggiunto che il giocatore garantirebbe.

Il club bianconero segue da tempo il centrocampista dei Citizens e ora sembra intenzionato ad accelerare per portarlo alla Continassa. L’obiettivo è regalare ai tifosi un colpo internazionale e consegnare a Thiago Motta un elemento capace di incidere subito sulla qualità del gioco.

