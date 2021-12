Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala, ha smentito via social la voce che voleva l’attaccante della Juventus in isolamento per Covid

Paulo Dybala e Oriana Sabatini non sono in isolamento causa Covid. Ad annunciarlo è stata la stessa fidanzata del numero 10 della Juve con una stories pubblicata su Instagram, smentendo così e voci circolate nei giorni scorsi.

IL MESSAGGIO – «A differenza di quanto dice la mia famiglia, io e il mio ragazzo non siamo isolati. Per fortuna stiamo bene e senza Covid. Per continuare a prenderti cura di te».