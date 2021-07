Futuro Dybala, incontro tra Juve e agente per il rinnovo

Il club bianconero ha in programma un appuntamento con l’agente di Paulo Dybala: ecco il punto sulla situazione

La Juventus è pronta a continuare insieme a Paulo Dybala. Il contratto dell’argentino andrà in scadenza nell’estate del 2022, ma il club bianconero vuole evitare di perdere a zero un giocatore così importante. Per questo, secondo Sky Sport, in settimana è previsto un incontro con Jorge Antun per far luce sulla situazione.

Bisognerà limare le distanze tra la richiesta del ragazzo (12 milioni) e l’offerta del club (non più di 10), ma la volontà è quella di mettere nero su bianco il prolungamento. Anche per la felicità di Massimiliano Allegri, che considera la “Joya” un elemento fondamentale del suo progetto.

