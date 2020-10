Nuovamente rinviato l’incontro tra la Juventus e l’entourage di Dybala per il rinnovo di contratto del numero dieci bianconero

Slitta ancora il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. L’agente del numero dieci della Juventus, Jorge Antun, da alcune settimane in Italia, a breve tornerà in Argentina senza incontrare la dirigenza bianconera per il prolungamento di contratto come scrive Tuttosport.

Il summit tra le parti è stato più volte posticipato, anche a causa delle vicissitudini legati al protocollo Covid. L’intenzione della Juve e dell’argentino resta comunque quella di proseguire il matrimonio attualmente in scadenza nel 2022. Resta però ancora distanza tra l’offerta dei bianconeri (10 milioni netti all’anno) e le richieste di Dybala (15 mln a stagione).