Juventus, Dybala si ferma: ecco quando può rientrare

Contro il Sassuolo, Paulo Dybala si è infortunato al ginocchio. Ecco quando potrebbe rientrare in campo

Dopo essere tornato al gol e all’assist, Paulo Dybala si ferma ancora. Il giocatore bianconero si è fatto male nel corso della sfida contro il Sassuolo. Arrivato al JMedial zoppicante, i risultati hanno evidenziato una «lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro».

La Joya sarà fuori nel momento decisivo della stagione, con le sfide all’Inter e Bologna in campionato e al Napoli in Supercoppa. L’argentino potrebbe tornare contro la Sampdoria, il 30 gennaio, per la prima sfida del girone di ritorno.