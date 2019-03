Juventus, l’Empoli ti blocca: serve Kean, ma è una mossa rischiosa

La Juventus fatica contro l’Empoli: 0-0 tra fischi al 45′. Allegri pensa a Kean per dare la scossa, ma il rischio è enorme

La Juventus non va oltre lo 0-0 nel primo tempo contro l’Empoli. I tifosi non risparmiano i propri beniamini, anzi: è pioggia di fischi all’Allianz Stadium. Massimiliano Allegri è preoccupato: la squadra è poco incisiva sul fronte offensivo, e nell’unica occasione da gol con Mario Mandzukic non è riuscita a punire i toscani.

Molti tifosi bianconeri invocano il nome del giovane talento Moise Kean. Il giocatore può sbloccare la gara grazie alle sue qualità. Allegri ci pensa, ma il rischio è enorme. Con l’infortunio di Cristiano Ronaldo e quello recente di Paulo Dybala, la Juventus si trova al momento a corto di attaccanti. Al momento il classe 2000 è l’unico attaccante di ruolo in panchina. Metterlo in campo già a inizio ripresa potrebbe rivelarsi controproducente: in caso di un altro infortunio, scatterebbe un’emergenza per i bianconeri.