Juventus, fissata la data dell’udienza preliminare

E’ stata fissata la prima udienza per l’Inchiesta Prisma riguardate la Juventus. Tutti i dettagli sul club bianconero

Secondo quanto riporta dall’Ansa, l’udienza preliminare per per l’inchiesta Prisma sarebbe stata fissata per il prossimo 27 marzo.

In quell’occasione il giudice Marco Picco stabilirà se la Juventus come club e i 12 indagati andranno effettivamente a processo (decreto di rinvio a giudizio) o meno (sentenza di non luogo a procedere).