La fede di Criscito: «Per battere la Juve serve un mezzo miracolo»

Juventus-Genoa: il difensore rossoblu (ed ex della partita) Domenico Criscito parla così della sfida ai bianconeri e, soprattutto, a Cristiano Ronaldo a qualche giorno dalla partita…

Il nuovo Genoa di Ivan Juric che si appresta ad affrontare la Juventus in campionato probabilmente non parte da sconfitto, ma certo un po’ vittima sacrificale si sente. I bianconeri, reduci da un inizio di campionato da record con otto vittorie su otto, si troveranno una formazione rimaneggiata per via del cambio di allenatore nel corso della pausa internazionale, ma con voglia di fare. Motivato almeno lo è di sicuro uno degli ex della partita, Domenico Criscito, tornato in rossoblu dopo sette anni: «Dopo sette anni all’estero, nello Zenit San Pietroburgo, per me sarà un piacere ritrovare tanti calciatori e dirigenti con cui sono rimasto in contatto. Affrontare i sette volte campioni d’Italia, poi, sarà molto affascinante. Per non perdere servirà un mezzo miracolo».

«Ci attende una partita difficilissima, la Juve con Cristiano Ronaldo fa paura – ha ammesso il difensore genoano al Corriere di Torino – . A inizio stagione avevo detto che le avrebbero vinte tutte, ma ora penso che prima o poi lasceranno qualche punto per strada. Ecco, speriamo che succeda proprio sabato». Interessante soprattutto la sfida con l’asso portoghese: «Sarà molto bello. Cristiano è l’idolo di tutti i bambini, compresi i miei figli Alfredo e Alessandro che mi hanno già chiesto la sua maglia. Nonostante l’età, Cristiano resta un fuoriclasse, uno che vive per il calcio. Mi sembra che lo stia dimostrando, partita dopo partita». Parole al miele anche per un altro ex (su sponda opposta): il portiere Mattia Perin, che potrebbe giocare titolare («È tra i migliori in Italia e nel mondo») e per il giovane Andrea Favilli, in prestito al Genoa proprio dalla Juve («Ha il fisico di Christian Vieri e tanta qualità»). Gli ingredienti per una grande sfida ci sono tutti.