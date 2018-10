Perin contro il suo passato: Mattia titolare contro il Genoa?

Mattia Perin, portiere della Juventus, si candida a una maglia da titolare per la sfida contro il Genoa, la sua ex squadra

Wojciech Szczesny è stato uno dei protagonisti della sfida tra Polonia e Italia. Il portiere polacco si è ben destreggiato fra i pali, tenendo inviolata la sua porta con grandi interventi. Il portiere però si è arreso nel recupero alla zampata di Biraghi ma ha comunque portato a casa la pagnotta con ottime parate. Il portiere tornerà quest’oggi alla Continassa per iniziare la preparazione in vista del Genoa, prossimo avversario dei bianconeri. Secondo La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri potrebbe concedere la seconda chance da titolare a Mattia Perin.

Il portiere ex Genoa potrebbe scendere in campo contro la sua ex formazione. Mattia ha vestito la maglia della Juve in occasioni ufficiali solo una volta, contro il Bologna. Una partita senza grossi sussulti, con alcune parate d’ordinanza e nulla più. Sabato contro il Genoa, con cui Perin ha giocato 5 stagioni da titolare a partire dal 2013, potrebbe arrivare il secondo gettone stagionale. Dopo la sosta di settembre Allegri scelse Szczesny ma il polacco non giocò con la Nazionale, lasciando il posto a Fabianski. Alla Continassa sono tutti molto soddisfatti dell’approccio di Peri e di come lavora nella quotidianità, Allegri potrebbe premiarlo con una partita per lui speciale.