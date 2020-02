Juventus, Gullit su De Ligt: «Difesa bianconera la miglior scuola possibile»

Ruud Gullit ha parlato del connazionale Matthijs de Ligt, difensore olandese in forza alla Juventus: il commento sul giovane talento

Ruud Gullit, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si è anche soffermato su Matthijs de Ligt, difensore della Juventus e dell’Olanda. Ecco il suo parere sul numero 4 bianconero.

«È un grande talento. Ma è cresciuto in un ambiente che come filosofia calcistica privilegia il possesso palla. Quindi impostava, saliva, creava. Adesso deve pensare a cosa succede quando si perde la palla. Ma è fortunato perché con Chiellini e soci, frequenta la miglior scuola possibile per lui. E in nazionale ha Van Dijk. Deve stare più tranquillo, tutto qua».