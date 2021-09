Juventus, Hubner avverte: «Kean c’è fisicamente, dipenderà dalla testa»

Dario Hubner analizza la Juventus senza Cristiano Ronaldo: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante

Dario Hubner ha parlato a margine dell’evento Decathlon-Operazione Nostalgia. Ecco il punto di vista dell’iconico centravanti di Piacenza e Brescia sulla Juventus senza Cristiano Ronaldo, con il suo punto di vista su Kean e Morata. Le parole riportate da TMW.

«Perdere 25 gol non è semplice ma cambierà il modo di giocare. Dybala segnerà di più, Morata invece non farà mai 25 gol in campionato. Kean fisicamente e tecnicamente c’è, dipenderà dalla testa».