Juventus, il futuro di Dybala è in bilico: dipende da Ronaldo

Paulo Dybala, futuro in bilico. Il destino del giocatore argentino dipende da quello che deciderà di fare Ronaldo

Dipende tutto da Cristiano Ronaldo. Il portoghese deve decidere cosa fare nella prossima stagione e dalla sua scelta potrebbero dipendere anche i destini di altri giocatori, come Paulo Dybala. Ancora in bilico, a causa del rinnovo di contratto che non arriva e della stagione in corso sfortunatissima dal punto di vista fisico, la Joya potrebbe lasciare Torino dopo 6 anni.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, qualora restasse il portoghese, l’argentino andrebbe via. L’eventuale nuovo contratto di Dybala dovrà infatti essere sostenibile economicamente e una coesistenza con CR7 alla Juve è da escludere.