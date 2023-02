Juventus, il rinnovo di Danilo è stand-by: ecco perché

Il rinnovo di contratto del difensore della Juventus, Danilo, è in stand-by. Il giocatore brasiliano aspetta una chiamata, ecco perché

Il rinnovo di contratto del difensore della Juventus, Danilo, è in stand-by. Il giocatore brasiliano, infatti, aspetterebbe una chiamata da parte del club bianconero per capire se l’accordo preso con la vecchia dirigenza vale anche per la nuova.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’accordo per il rinnovo era di un anno con opzione per il secondo (Danilo va in scadenza nel 2024). Per ora però è ancora tutto fermo perché il nuovo CdA non ha ancora iniziato a lavorare sul fronte rinnovi.