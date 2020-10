Juventus, infortunio Chiellini: escluse lesioni muscolari

Giorgio Chiellini si è sottoposto agli esami medici dopo l’infortunio in Champions League

Sospiro di sollievo in casa Juventus per quanto riguarda Giorgio Chiellini, infortunatosi ieri nel primo tempo del match di Champions League contro la Dinamo Kiev. Attraverso i propri canali ufficiali, il club bianconero ha comunicato che il difensore non ha riportato lesioni muscolari.

«Buone notizie, infine, per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno».