Problema fisico per Adrien Rabiot che potrebbe lasciare il ritiro della Francia e rientrare a Torino

Adrien Rabiot non scenderà in campo stasera per l’amichevole Francia-Finlandia a causa di un problema muscolare. Il centrocampista della Juventus verrà sottoposto ad esami per conoscere le sue condizioni.

Secondo L’Equipe non è da escludere un possibile rientro anticipato a Torino del centrocampista francese. Nelle prossime ore ne sapremo di più.