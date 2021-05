Juventus Inter, Brozovic non ci sta: «Partita scandalosa»

Marcelo Brozovic è ancora furioso per Juventus-Inter e sui social si lascia andare

Non è andato giù ai giocatori dell’Inter l’arbitraggio di Calvarese in Juve-Inter. Dopo Ivan Perisic anche Marcelo Brozovic ha espresso tutto il proprio disappunto per l’operato del fischietto abruzzese.

Il centrocampista croato ha scritto su Instagram: «Sempre forza Inter!!! Partita scandalosa» con in allegato un emoticon di un clown.