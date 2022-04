Juventus Inter, Dzeko: «Ci conosciamo, non ci saranno sorprese. Con Lautaro una volta siamo fenomeni, quella dopo siamo incompatibili»

Il giocatore dell’Inter Edin Dzeko ha rilasciato delle dichiarazioni ai media nel prepartita del Derby d’Italia. Ecco le sue parole.

LA PARTITA – «Questa sfida è decisiva per oggi, c’è una squadra importante che gioca contro un’altra squadra importante. Tutte e due le squadre vogliono vincere, chi dà tutto o chi è più fortunato può vincere. Bisogna pensare a stasera, non allo scudetto. Conosciamo la Juve, ma anche la Juve conosce l’Inter. Non ci saranno sorprese, ma due squadre che vogliono la partita. La Juve ha il vantaggio di giocare in casa con i tifosi. Dobbiamo dare tutto per provare a fare un grande risultato».

LAUTARO – «Una volta siamo fenomeni e l’altra non possiamo giocare insieme, io penso che i calciatori forti possano farlo sempre. Ci sono dei momenti complicati nell’arco di una stagione, mi preoccupa il fatto di aver fatto 7 punti nelle ultime 7, l’importante è vincere le partite. Oggi dobbiamo dare tutto e farlo bene come squadra. Speriamo che arrivi il risultato».