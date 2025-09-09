Juventus Inter nella storia: ecco l’inedita novità arbitrale della Refcam. Di cosa si tratta e quale beneficio recherà agli spettatori

Una vera e propria rivoluzione sta per sbarcare nel calcio italiano e farà il suo esordio in una delle partite più attese della stagione. Il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma sabato all’Allianz Stadium, non sarà solo una sfida cruciale per la classifica, ma entrerà nella storia come il palcoscenico del debutto della Refcam in Serie A. Si tratta di una telecamera ultramoderna, posizionata sull’arbitro, che permetterà ai telespettatori di vivere la partita da una prospettiva inedita e immersiva: quella del direttore di gara.

L’introduzione di questa tecnologia è stata ufficializzata dalla Lega Serie A con un comunicato che ne spiega il contesto internazionale e l’aderenza ai protocolli più stringenti. «Lega Calcio Serie A è una delle Leghe professionistiche europee che è stata selezionata per la sperimentazione dell’utilizzo della Refcam nelle dinamiche di ripresa in occasione delle Competizioni ufficiali, in ottemperanza ai protocolli redatti da FIFA e IFAB, già testati nel recente Fifa Club World Cup».

La tecnologia è tanto avanzata quanto discreta: una micro-camera ad alta risoluzione dal peso irrisorio di soli 6 grammi, montata sull’archetto del microfono dell’arbitro. Il suo utilizzo sarà versatile: fornirà immagini esclusive durante il riscaldamento, potrà essere usata in diretta durante il match, specialmente in situazioni statiche come la preparazione dei calci di punizione, e offrirà replay spettacolari. Un dettaglio di fondamentale importanza è che il segnale della Refcam sarà inviato come camera isolata anche alla sala VAR, aggiungendo un ulteriore strumento di valutazione per gli ufficiali di gara.

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato con entusiasmo questa innovazione. «L’introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell’arbitro delle differenti azioni di gioco. Il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive. La Lega è da sempre in prima linea nell’adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell’evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara». Un passo verso il futuro che mira a rendere il calcio più spettacolare e trasparente.