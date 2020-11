Ancelotti, tecnico dell’Everton, interessato a Khedira per gennaio. Il centrocampista tedesco resta in uscita dalla Juventus

Si fa avanti l’Everton per Sami Khedira. Il tedesco resta in uscita dalla Juventus e non rientrerà a gennaio nelle liste per la Serie A e la Champions League.

La Juventus vuole risparmiare 5-6 milioni di euro lordi del contratto del tedesco per gli ultimi sei mesi e continua a lavorare per trovare un accordo per la rescissione. L’assist per la dirigenza della Continassa – scrive il quotidiano Tuttosport – può arrivare da Ancelotti, interessato al tedesco per gennaio. Qualcosa si sarebbe mosso, con l’Everton pronto a fare un’offerta nelle prossime settimane a Khedira.