Juventus, Kulusevski ritorna sull’addio: «Avevo bisogno di cambiare aria. È dura quando le cose non vanno come vorresti. E Conte…»

L’ex attaccante della Juventus Dejan Kulusevksi ha parlato della sua ex squadra al tabloid inglese The Guardian. Ecco le sue parole.

JUVE – «È stata dura. Quando le cose non vanno come vorresti, devi essere molto forte. È frustrante non poter dimostrare qualcosa che senti dentro. Sentivo di aver bisogno di un cambiamento»

TOTTENHAM – «Conte mi sta aiutando molto, sto trovando spazio in questo momento. Mi piace il ruolo in cui gioco, ho la possibilità di segnare in ogni partita».