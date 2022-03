Juventus, Locatelli: «Pronti alla sfida. Partita da non sbagliare»

Le parole del centrocampista bianconero Manuel Locatelli alla vigilia del match di Champions League contro il Villarreal

A JTV, Manuel Locatelli carica l’ambiente alla vigilia del Villarreal. Le parole del centrocampista della Juventus.

PRONTI – «Siamo pronti fisicamente e mentalmente per affrontare questa grande sfida. Ci sarà sicuramente un’atmosfera fantastica e siamo pronti».

ATTEGGIAMENTO – «Bisogna assolutamente avere l’atteggiamento giusto, in partite così importante non si può sbagliare. Dobbiamo stare attenti ai dettagli che in queste partite sono determinanti».

PUNTO DI FORZA – «Il nostro punto di forza è il gruppo e la forza mentale che siamo riusciti ad acquisire. Siamo molto uniti e questo è importante. Loro sono una squadra esperta e molto tecnica, dobbiamo curare ogni minimo dettaglio».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI MANUEL LOCATELLI