Juventus-Locatelli, il Sassuolo ha già trovato il sostituto dell’azzurro

Locatelli Juventus: il Sassuolo tratta con il Liverpool per Marko Grujic. Tutti i dettagli sul possibile erede dell’obiettivo bianconero

Il Sassuolo pensa già al post Locatelli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club neroverde avrebbe già avviato una trattativa con il Liverpool per Marko Grujic.

Centrocampista serbo classe 1996, Grujic ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Porto. Un possibile colpo ad effetto in casa Sassuolo per rimpiazzare Locatelli. Sono infatti giorni e ore decisive per il passaggio dell’azzurro alla Juventus.