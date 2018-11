Juventus-Manchester United streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Manchester United streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida per la quarta giornata della Champions League 2018/2019

Mercoledì 7 novembre alle ore 21, all’Allianz Stadium di Torino, si gioca Juventus-Manchester United, gara valida per la quarta giornata della Champions League 2018/2019. Alla squadra di Massimiliano Allegri, prima a punteggio pieno nel Gruppo H della competizione, basta un pareggio contro i ‘Red Devils’ per ottenere la qualificazione anticipata agli ottavi di finale; in caso di vittoria, poi, i bianconeri avrebbero la certezza del primo posto nel girone. Più complicata la situazione per la squadra di José Mourinho, seconda nel girone con 4 punti e chiamata alla vittoria per alimentare le possibilità di passaggio del turno. Oltre agli importanti punti in palio, la sfida di Torino offre tanti altri motivi d’interesse, dal ritorno allo Stadium dell’ex bianconero Paul Pogba fino alla sfida in panchina tra Allegri e Mourinho.

Juventus-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1. Inoltre, per gli abbonati a Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport can. 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite le applicazioni RaiPlay e Sky Go. La sfida dell’Allianz Stadium sarà inoltre disponibile su NOW TV (disponibile in abbonamento su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine, sarà possibile seguire la diretta di Juventus-Manchester United in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Deejay e, inoltre, in in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in streaming: Stream HD Calcio.

Juventus-Manchester United

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: mercoledì 7 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming e diretta tv: Rai 1 – Sky Sport Uno – RaiPlay – Sky Go

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)

Juventus-Barcellona probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri recupera Chiellini e Mandzukic, ma non può contare su Emre Can e Bernardeschi e dovrà, con ogni probabilità, rinunciare a Douglas Costa (affaticato). Dovrebbero recuperare ed essere tra i titolari Cancelo (affaticato) e Matuidi (contusione all’anca). L’allenatore bianconero dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Szczesny in porta, Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in linea di difesa; a centrocampo ecco Pjanic, Bentancur e Matuidi. In attacco, è pronta il tridente formato da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo.

MANCHESTER UNITED – Mourinho col dubbio Lukaku in attacco; il giocatore non è al meglio e nell”undici’ titolare dovrebbe così trovare spazio Rashford. Davanti alla porta difesa da De Gea, conferme in difesa per Young, Smalling, Lindelof e Shaw; a centrocampo sono pronti Herrera (favorito su Fred), Matic e Pogba. In attacco, si scalda il tridente con Sanchez, Rashford e Martial.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER UNITED (4-3-3) – De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Sanchez, Rashford, Martial.