Juventus, Marchisio: «Ronaldo è importante, date tempo a Pirlo»

La Juventus è tornata al successo contro lo Spezia: ecco il commento di un grande ex bianconero, Claudio Marchisio

Claudio Marchisio, ai microfoni di Rai Sport, ha commentato la vittoria della Juventus contro lo Spezia. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista.

«Abbiamo visto una Juve che ha fatto il suo dovere che è quello di vincere. Ronaldo è importante. La squadra ha cambiato allenatore in un momento difficile e bisogna darle tempo per far in modo che prenda l’identità del suo allenatore».