Juventus, chance Dybala contro la Lazio: Pirlo ci pensa

Morata continua a marcare la differenza, ma potrebbe riposare inizialmente contro la Lazio. Dybala si candida ad una maglia da titolare al fianco di Ronaldo

La Juventus archivia la goleada in Champions League contro il Ferencvaros e si proietta alla sfida di campionato di domenica in casa della Lazio. Protagonista delle serata europea ancora una volta Alvaro Morata, protagonista di una doppietta.

Lo spagnolo nell’ultimo periodo non ha praticamente mai risposato e domenica all’Olimpico, almeno inizialmente, potrebbe tirare il fiato. Paulo Dybala scalpita dopo la rete e il buon impatto di Budapest entrando dalla panchina, con Pirlo che potrebbe concedere una chance dal 1′ al numero dieci in coppia con Cristiano Ronaldo come riporta Tuttosport.