Juventus, Morata vuole il Barcellona: spunta la confessione agli amici

Calciomercato Juventus: Alvaro Morata vorrebbe trasferirsi al Barcellona, come avrebbe confessato anche agli amici

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha comunicato ieri ad Alvaro Morata l’intenzione a non lasciarlo partire prima che la Juventus non abbia trovato un sostituto. In ogni caso, non prima di aver affrontato le due sfide con Napoli e Roma e la Supercoppa del 12 gennaio contro l’Inter.

Senza un’alternativa, infatti, i bianconeri non possono lasciarlo andare. Lo spagnolo, inoltre, avrebbe confidato agli amici che il Barcellona è un’opportunità che non vorrebbe perdere: si sente però legato alla Juve e da professionista non si metterà a fare la guerra in caso di permanenza.

