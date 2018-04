Napoli, la carica dei tifosi vista dal bus – FOTO

I tifosi del Napoli fanno sentire la propria vicinanza ai giocatori in attesa della sfida scudetto alla Juventus

Cresce sempre di più l’attesa per Juventus-Napoli, il big match della 34a giornata di Serie A, che potrebbe decidere un campionato intero. Gli uomini di Sarri, vincendo, avranno la ghiotta chance di portarsi -1 a poche giornate dal termine.

La partita è ovviamente molto sentita anche dai tifosi che in migliaia si sono mobilitati per far sentire la propria vicinanza alla squadra. Come quelli che hanno attorniato il pullman del Napoli per dare l’ultimo saluto agli azzurri prima della partenza. Vedremo se il calore dei partenopei basterà per avere la meglio su una Juventus che in casa da ottobre.