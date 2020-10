Juventus Napoli, Florenzi: «Non ho visto nulla»

Alessandro Florenzi ha parlato dal ritiro della Nazionale a Coverciano: ecco le parole del terzino, passato al Paris Saint Germain

Alessandro Florenzi, dal ritiro della Nazionale a Coverciano, ha parlato dal ritiro della nazionale italiana di Juventus-Napoli.

«Ieri non ho visto nulla perché non stavo tanto bene dopo aver fatto un atterraggio d’emergenza da Parigi. Ma ci sono tante questioni in ballo che stanno vedendo altre persone che hanno più potere decisionale di me per cui preferisco astenermi da qualsiasi giudizio. Il Coronavirus? Quando sono qui dentro o a Parigi con la squadra, mi sento molto sicuro, non sento la paura di averlo o contrarlo, siamo sorvegliati non dico 24 ore su 24 ma quasi e poi sta a noi essere professionisti, cercare di fare una vita differente da quella della norma, cercare di uscire il meno possibile, non frequentare posti affollati».