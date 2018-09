Juventus-Napoli gol e highlights: la sintesi del big match dell’Allianz Stadium. Le azioni salienti della partita della 7ª giornata di Serie A – VIDEO

Juventus e Napoli si confrontano all’Allianz Stadium per quella che, ancora una volta, sembra aver già assunto tutti i tratti della sfida-scudetto. Anche se è soltanto la settima giornata, anche se il campionato è ancora agli albori. I bianconeri si presentano al confronto diretto con tre punti di vantaggio, i partenopei con la consapevolezza che Ancelotti sta inculcando nella testa dei suoi giocatori. Non sarà ancora una sfida decisiva, ma decisamente importante… quello di certo sì.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Barzagli, Benatia, Rugani, Bentancur, Cuadrado, Bernardeschi, Kean. All. Allegri.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Mertens, Insigne. A disposizione: Karnezis, D’Andrea, Maksimovic, Luperto, Malcuit, Fabian Ruiz, Rog, Diawara, Verdi, Milik, Ounas. All. Ancelotti.

JUVENTUS-NAPOLI 0-1 – Avvio aggressivo del Napoli che trova riconoscimento nella rete dell’immediato vantaggio: Bonucci perde un sanguinoso pallone, Allan e Callejon confezionano per il semplice tap-in di Mertens a porta sguarnita

JUVENTUS-NAPOLI 1-1 – La Juventus cresce e, con Mandzukic, trova il pareggio: Emre Can apre sulla sinistra per Cristiano Ronaldo che impacchetta un perfetto assist per l’incornata vincente del croato a centro area.

JUVENTUS-NAPOLI 2-1 – Giocata di Dybala, palla a Cristiano Ronaldo che trova il palo dopo la deviazione di Ospina, ma Mandzukic, ben appostato, non sbaglia e porta la Juve avanti.

JUVENTUS-NAPOLI 3-1 – Calcio d’angolo bianconero, Cristiano Ronaldo spizza sul secondo palo e Bonucci da pochi metri trova il suo terzo gol contro il Napoli.