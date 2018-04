Juventus-Napoli, Rocchi dice no alla maglia blu: azzurri con la prima

Juventus-Napoli è anche una sfida dal sapore cromatico. Rocchi fa scendere il Napoli in campo con la prima maglia cambiando così la decisione degli azzurri di voler giocare con la terza maglia blu, ecco il perché

Juventus-Napoli, si è appena concluso il primo tempo intenso di un posticipo vibrante e ricco di emozioni in cui le due formazioni si giocano una larga fetta di Scudetto. Un piccolo retroscena, svelato dalla redazione di Premium Sport, che riguarda il pre-partita della sfida e l’abbinamento cromatico delle due formazioni scese in campo alle 20.45 all’Allianz Stadium. Il Napoli aveva deciso di disputare questo scontro diretto con la maglia blu scura, vale a dire la terza divisa ufficiale della squadra azzurra per la stagione 2017/2018.

Non è stato dello stesso avviso, tuttavia, il direttore arbitrale di gara Rocchi. Il Napoli non indossa la maglia blu, la terza divisa dei partenopei, ma sta indossando la prima maglia azzurra. Il rischio di confusione con le strisce nere della squadra di Massimiliano Allegri ha fatto propendere il direttore di gara per questo cambio. Rocchi dice no al Napoli con la maglia blu, la squadra seconda in campionato è scesa in campo all’Allianz Stadium con la prima divisa ufficiale.