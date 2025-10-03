 Juventus, l'Olanda scarica Koopmeiners: non convocato per scelta tecnica
Juventus, l’Olanda scarica Koopmeiners: non convocato per scelta tecnica. La crisi dell’ex Atalanta si estende anche in Nazionale

Un momento nerissimo, una crisi che dal campo si estende ora anche alla nazionale. La parabola discendente di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus ha subito un’altra, pesante, battuta d’arresto: il centrocampista olandese è stato escluso per scelta tecnica dal CT Ronald Koeman per i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali.

Una bocciatura che fa rumore e che è la diretta conseguenza delle enormi difficoltà che il giocatore sta incontrando a Torino. Arrivato dall’Atalanta nell’estate del 2024 per diventare il faro del centrocampo, l’olandese non è mai riuscito a imporsi. Il tecnico Igor Tudor gli ha concesso fiducia, schierandolo in tutte le partite ufficiali e provandolo in diverse posizioni, sia da trequartista che da mediano. I risultati, però, sono stati deludenti: Koopmeiners è apparso spesso spaesato, un lontano parente del giocatore dominante ammirato a Bergamo.

La mancata convocazione in nazionale, del resto, non è un fulmine a ciel sereno. Già a settembre, Koeman lo aveva messo ai margini del progetto, non concedendogli neanche un minuto nelle sfide contro Polonia e Lituania.

Nonostante la crisi sia ormai evidente, la Juventus non sembra intenzionata a prendere decisioni affrettate. Il club non dovrebbe mettere il giocatore sul mercato a gennaio. La strategia è quella di continuare a dargli fiducia, nella speranza che possa finalmente sbloccarsi e ritrovare la condizione migliore. Un modo per proteggere l’investimento fatto, con l’obiettivo di recuperare un giocatore considerato di grande valore e, al tempo stesso, di risollevare il suo appeal in vista del futuro. La Juve sceglie la pazienza, ma il tempo per Koopmeiners inizia a stringere.

