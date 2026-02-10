Juventus, il ds Ottolini annuncia: «Contatti in corso per il rinnovo di McKennie! E su Vlahovic…». Poi si esprime sul futuro di Spalletti

In vista del Derby d’Italia contro l’Inter, il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, ha tracciato la rotta del club ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente ha confermato la totale fiducia in Luciano Spalletti, sottolineando come il lavoro del tecnico di Certaldo e del suo staff abbia migliorato sensibilmente la rosa, garantendo stabilità al progetto tecnico avviato in autunno sotto la supervisione dell’AD Damien Comolli.

Ottolini si è poi soffermato sui singoli, blindando i gioielli della casa. Parole al miele per il talento turco Kenan Yildiz, definito un orgoglio per il percorso di crescita compiuto, e per l’instancabile centrocampista statunitense Weston McKennie, con cui i colloqui per il prolungamento proseguono spediti. La vera apertura, però, riguarda Dusan Vlahovic. Nonostante le voci di addio a parametro zero verso il Barcellona, il DS ha apprezzato l’atteggiamento del bomber serbo in tribuna contro la Lazio, interpretandolo come segnale di professionalità. Il rientro dell’attaccante è previsto per metà marzo e, a sorpresa, la porta per il rinnovo non è stata chiusa definitivamente dalla società.

PAROLE – «Siamo estremamente contenti del lavoro che Spalletti sta facendo insieme al suo staff, penso che lo vedano tutti, anche da fuori, quanto la squadra e i calciatori singolarmente siano migliorati, e quindi adesso abbiamo tante partite a febbraio molto importanti, ma siamo convinti che si andrà avanti.

Yildiz? Avendone visto tutto il percorso, averlo visto arrivare a questo livello in prima squadra, è qualcosa che capita credo poche volte nel calcio, per cui la soddisfazione è ancora maggiore. I giocatori forti li vogliamo tenere, McKennie sta facendo bene, è un giocatore di grande quantità e qualità, un giocatore instancabile, un giocatore che sta avendo numeri importanti, stiamo procedendo con i colloqui con lui e con il suo entourage.

L’esultanza di Vlahovic contro la Lazio nonostante il contratto in scadenza? Questa è stata una delle considerazioni che abbiamo fatto. Perchè comunque Vlahovic entro qualche settimana tornerà a disposizione. Il discorso per il rinnovo è chiuso? No».