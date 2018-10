Paulo Dybala e l’obiettivo Champions League: ecco le parole del gioiello della Juventus

Paulo Dybala decisivo in Juventus-Young Boys: una tripletta d’autore nel giorno del compleanno di Omar Sivori. Ecco il commento dell’argentino ai microfoni del canale ufficiale della UEFA: «Sappiamo ciò che rappresenta per la Juventus, per il calcio italiano e per il calcio mondiale: è una bella sensazione segnare tre gol nel giorno del suo compleanno. I tifosi bianconeri hanno un bel ricordo di lui».

Continua la Joya, parlando dell’obiettivo Champions League: «Abbiamo degli obiettivi, vincere tutte le competizioni che giochiamo: c’è tanta pressione per la Champions League e penso che sia giusto così, abbiamo una squadra molto forte ma dobbiamo continuare su questa strada. Non dobbiamo mollare di un centimetro: serve sempre questa cattiveria, stiamo facendo bene e adesso alziamo l’asticella».