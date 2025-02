Juventus, Perin dopo la sconfitta contro l’Empoli: «Non siamo stati bravi a capire l'importanza della partita, spero che...»

Il portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato dopo la sconfitta subita ai calci di rigore dell’Empoli in Coppa Italia. Le parole

Il portiere della Juventus, Mattia Perin nel post partita della sfida di Coppa Italia persa ai calci di rigore contro l’Empoli di D’Aversa ha parlato ai microfoni Mediaset della prova della sua squadra. A seguire le sue parole.

MANCANZE – «Probabilmente ci sta mancando questo il problema del primo tempo non è tecnico ma di carattere e atteggiamento. Non so se la squadra era troppo carica, non penso che abbiamo sottovalutato la partita perché sarebbe ancora più grave».

OBIETTIVI – «Per entrare nella storia della Juventus devi alzare trofei, in questo momento forse non siamo all’altezza. Spero che questa delusione ci faccia tirare fuori qualcosa in più, a partire da me».

PRIMO TEMPO – «Abbiamo fatto un primo tempo per il quale proviamo vergogna è un sentimento duro da sopportare ma è così. Abbiamo perso contrasti, seconde palle. Non siamo stati bravi a capire l’importanza della partita».