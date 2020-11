Juventus, Pirlo: «Siamo al 60%. Cristiano Ronaldo ci ha dato una mano»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro lo Spezia

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro lo Spezia.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo chiuderla nel primo tempo. Nel secondo tempo si entrati con la voglia di vincere e Cristiano Ronaldo ci ha dato una mano».

CRESCITA – «Siamo in fase di costruzione. Saremo al 60/70%. Abbiamo bisogno dei giocatori che rientrano per assimilare quello che proviamo in settimana. Dobbiamo essere più veloci a trovare i giocatori tra le linee. Poi i nostri sono bravissimi ad attaccare l’area avversaria».