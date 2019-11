Juventus, Pjanic dopo l’infortunio: «Non credo sia grave»

Il centrocampista della Juventus Pjanic ha voluto rassicurare i tifosi dopo l’infortunio rimediato contro l’Italia

Miralem Pjanic ha tenuto in ansia i tifosi della Juventus durante la sfida tra Bosnia e Italia, uscendo al 77′ per un problema all’adduttore. Il centrocampista ha voluto rassicurare i fan bianconeri: «Ho un problemino che mi porterò per un po’, ma non credo sia qualcosa di grave. Mi sono fermato in tempo».

«Non meritiamo di passare tra le prime due. Abbiamo affrontato una bella Italia che ci ha messo in difficoltà, ma potevamo ritornare in partita con un paio di occasioni create», ha concluso Pjanic ai microfoni di Rai Sport parlando della sconfitta rimediata contro gli azzurri.