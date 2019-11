Infortunio Pjanic: le condizioni del centrocampista della Juventus, uscito dolorante durante la sfida tra Bosnia e Italia

Arrivano brutte notizie dalla Bosnia per la Juventus. Miralem Pjanic è uscito al 77′ della sfida contro l’Italia, valevole per la fase di qualificazione a Euro 2020, per un problema all’adduttore.

Il centrocampista bosniaco rientrerà probabilmente in Italia per sottoporsi a esami clinici e definire l’entità dell’infortunio.