Juventus, possibile addio di Cristiano Ronaldo: tre i sostituti

Calciomercato Juventus: il futuro in bianconero di Cristiano Ronaldo è ancora in bilico, il club si guarda attorno e avrebbe individuato tre possibili sostituti

La Juventus continua ad aspettare un segnale da Cristiano Ronaldo. Come ormai noto i bianconeri hanno in mente un piano con CR7 e un piano senza CR7. Qualora il portoghese alla fine decidesse di andarsene allora i club torinese avrebbe l’arduo compito di sostituirlo con un attaccante di primissima fascia. Ecco perché alla Continassa hanno ristretto la rosa dei possibili sostituti, in modo da avere un paracadute pronto.

I nomi? Per il Corriere dello Sport il primo nome è quello di Mauro Icardi, anche e soprattutto nell’ottica di un trasferimento di Cristiano a Parigi. L’argentino flirta da anni coi bianconeri e questa potrebbe essere la volta buona. Dietro c’è Dusan Vlahovic, per il quale comunque la Fiorentina chiede 60 milioni. Secondo Tuttosport resta caldo anche il nome di Gabriel Jesus.