Carlos Queiroz ha parlato della duttilità di Juan Cuadrado

Juan Cuadrado multitasking per la Juventus e anche per la Nazionale. Il c.t. Queiroz ha elogiato la duttilità tattica del giocatore colombiano.

LE DICHIARAZIONI – «Cuadrado ha una versatilità ed esperienza che ci dà molte soluzioni. Come sapete, le ultime partite le ha fatte a centrocampo e ha dato una grossa mano in difesa. Abbiamo lavorato tanto con lui e ora può giocare in attacco, a centrocampo e in difesa. E con un po’ più di lavoro potrà giocare anche in porta».