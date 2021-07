Juventus, rinnovo Dybala: fissato l’incontro con l’agente

La Juventus ha fissato l’incontro con l’agente di Paulo Dybala: obiettivo il rinnovo di contratto

Paulo Dybala ha ricevuto attestati di stima non indifferenti nella conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri: la Joya sarà il vice capitano della seconda Juventus di Max, per una questione di anzianità. Anzianità che si vuole prolungare ambo le parti, con il rinnovo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’incontro per il rinnovo è fissato per il 4 agosto: Jorge Antun, l’agente, e Federico Cherubini dovrebbero chiudere la trattativa per 10 milioni di euro annui con la lunghezza del contratto di 3-4 anni.