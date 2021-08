Juventus, cosa manca per il rinnovo di Dybala: le ultime

Dybala Juve, parti più vicine dopo l’incontro di oggi tra la dirigenza e Antun: ecco cosa manca per il rinnovo della Joya

Nella giornata di oggi è andato in scena un altro incontro tra l’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, e la dirigenza della Juventus. Le parti, dopo circa un’ora e mezza di faccia a faccia, si sono date appuntamento per il fine settimana.

Secondo quanto appreso da JuventusNews24, ballerebbe soltanto qualche milione tra domanda e offerta: i bianconeri offrono un contratto da 8 milioni di euro più bonus, mentre l’argentino chiede 10 milioni di parte fissa. La sensazione è che le parti possano trovare presto un accordo, anche se probabilmente non già dal nuovo incontro in programma nel weekend, che potrebbe non essere ancora risolutorio.

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24