Juventus, Ronaldo non più intoccabile: la panchina toccherà anche a lui

Cristiano Ronaldo si riscopre normale: Allegri non lo considera intoccabile e lo inserirà nelle rotazioni e nel turnover

La Juventus si prepara per l’ultima amichevole in programma prima dell’inizio della stagione: sabato c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Allegri ha iniziato i suoi esperimenti ed ha imposto anche le sue regole.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, non è più intoccabile Cristiano Ronaldo: il portoghese, infatti, sarà “uno dei tanti” in attacco e verrà fatto ruotare con Dybala e Morata a seconda delle esigenze.

TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM