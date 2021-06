Juventus Ronaldo, sarà addio? Jorge Mendes arriva in Italia: i dettagli

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ancora tutto da scrivere. E l’agente Jorge Mendes è in arrivo in Italia

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Jorge Mendes è in arrivo a Milano, per il secondo viaggio in poche settimane in Italia. È lecito immaginarsi un nuovo incontro con la dirigenza della Juventus per chiarire il futuro di Cristiano Ronaldo.

Sarà CR7 a decidere, in base anche alle proposte che arriveranno. Al momento il termometro dice: freddo il Real Madrid, tiepido il Manchester United, più caldo il PSG. Nei giorni scorsi, il potente procuratore è stato proprio segnalato in visita a Parigi: novità in vista?